La linea 6 della metropolitana oggi compie 1 anno ma il servizio resta limitato Otto stazioni attive e una media di 3.300 viaggiatori al giorno

Ha compiuto un anno esatto la Linea 6 della metropolitana di Napoli, riaperta al pubblico il 17 luglio 2024 dopo anni di stop e lavori. In dodici mesi ha registrato oltre 1,2 milioni di passeggeri, con una media giornaliera di 3.300 utenti. Numeri importanti, ma che non bastano a nascondere i limiti di un’infrastruttura ancora incompleta.

Un anno tra stazioni d’eccellenza e disagi quotidiani

La Linea 6 collega oggi otto stazioni, da Mostra a Municipio, passando per Mergellina, Chiaia e San Pasquale. Le ultime due sono state premiate a livello internazionale per la qualità architettonica, diventando anche mete turistiche.

Tuttavia, l’orario di servizio resta ridotto: si viaggia solo dalle 7:30 alle 15:00, con frequenze che superano i 20 minuti, spesso per via di guasti tecnici. Una situazione che ha suscitato crescente malcontento tra i cittadini e i pendolari.

Solo cinque treni in circolazione, tre realmente operativi

Il parco mezzi è costituito da cinque treni ex LTR degli anni ’90, di cui solamente tre effettivamente in servizio. Per garantire la riapertura nel 2024 si è dovuto persino recuperare ruote da convogli dismessi a Genova. Una soluzione d’emergenza che mostra tutta la fragilità dell’attuale sistema.

Le istituzioni locali hanno annunciato l’intenzione di estendere l’orario fino alle 20 entro fine anno, ma l’obiettivo è condizionato a nuove assunzioni e all’arrivo di pezzi di ricambio.

In arrivo nuove assunzioni e treni Hitachi per il 2027

Per migliorare il servizio, sono in corso le selezioni di macchinisti e capistazione. I primi ingressi sono attesi nell’autunno 2025, dopo la formazione obbligatoria prevista dall’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

Il futuro della Linea 6 guarda al 2027, con l’arrivo dei nuovi treni prodotti da Hitachi Rail: lunghi 39 metri, con capienza fino a 290 passeggeri, saranno pronti – si spera – in tempo per la Coppa America, che Napoli ospiterà tra due anni.

Estensione verso Bagnoli e ampliamento del deposito

Nel frattempo si lavora anche all’ampliamento del deposito e alla prossima estensione verso Bagnoli, per collegare finalmente i quartieri occidentali al centro città con un servizio efficiente e continuo.

Un’opera bella ma incompleta

Dopo un anno dalla riapertura, la Linea 6 della metropolitana di Napoli si presenta come una struttura moderna ma ancora fragile, con orari limitati, personale ridotto e mezzi obsoleti. Napoli attende una vera svolta nei trasporti urbani, anche sotto terra.