Terremoto a Napoli, Manfredi rassicura: "Non c'è stato alcun danno" Il sindaco era a Cava de' Tirreni per gli Stati generali della bellezza

Da Cava de' Tirreni, dove in mattinata ha preso parte agli stati generali della bellezza, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è rimasto costantemente in contatto con la Prefettura ed il suo staff per ricevere aggiornamenti sulla forte scossa di terremoto registrata in città. "Sono in contatto con la Prefettura, anche le nostre squadre tecniche sono scese in campo. Non c'e' stato segnalato nessun danno", ha assicurato il primo cittadino di Napoli a margine dell'incontro.