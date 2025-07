Emergenza degrado a Napoli: ratti e blatte invadono Piazza Vittoria I residenti chiedono interventi urgenti

Negli ultimi giorni, Piazza Vittoria, una delle piazze più belle e simboliche di Napoli, affacciata sul mare, è diventata il triste scenario di un'emergenza igienico-sanitaria. Una vera e propria invasione di ratti ha colpito i giardini pubblici, dove una colonia di roditori si è spinta fino ai marciapiedi, terrorizzando i passanti. Il motivo? Un cumulo di rifiuti abbandonati e cassonetti traboccanti, che ha attirato gli animali in cerca di cibo.

I cittadini, indignati, hanno documentato la scena con foto e video diffusi rapidamente sui social network. Le immagini hanno scatenato un’ondata di proteste, con molti residenti che chiedono interventi immediati di derattizzazione e pulizia.

Non solo ratti: allarme blatte in tutta la città

Purtroppo, quello di Piazza Vittoria non è un caso isolato. Le alte temperature estive, sommate alla gestione carente dei rifiuti urbani, hanno favorito anche la proliferazione di blatte in diverse aree di Napoli. Dalla Villa Comunale a Chiaia, passando per il Vomero, Fuorigrotta e il Centro Storico, numerose segnalazioni parlano di scarafaggi che si aggirano indisturbati tra marciapiedi e tombini.

L’emergenza igienica sta assumendo proporzioni preoccupanti, e molti cittadini si rivolgono al Comune per sollecitare interventi urgenti di disinfestazione e pulizia straordinaria.

Cosa chiedono i napoletani: pulizia, prevenzione e decoro urbano

I residenti, esasperati, chiedono un piano concreto per affrontare quella che viene ormai percepita come una vera e propria crisi urbana legata al degrado. Oltre a operazioni straordinarie di pulizia e disinfestazione, si invoca una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti, la manutenzione dei cassonetti e il controllo costante delle aree verdi.

Napoli, città dal fascino ineguagliabile, merita decoro, sicurezza e attenzione. È necessario un intervento deciso e duraturo per restituire alla cittadinanza e ai turisti una città vivibile, pulita e all’altezza della sua bellezza storica e naturale.