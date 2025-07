Circumvesuviana, treno in fiamme: passeggeri costretti a scappare sui binari Incendio sul treno 1129 partito da Napoli e diretto a Sorrento

Ancora un treno della circumvesuviana in fiamme. E' accaduto poco dopo le 13 tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei, nei pressi della fermata Villa Regina. Ad andare in avaria il treno 1129 partito da Napoli e diretto a Sorrento. L'peisodio ha generato panico a bordo tra i passeggeri costretti a scendere sui binari.

Acccertamenti in corso per verificare le cause del guasto improvviso che a giudicare dalle immagini sembrerebbe essere partito dalla parte superiore della vettura. Secondo i primi riscontri ad andare in fiamme sarebbe stato il motore dei condizionatori. Intanto al circolazione è stata interrotta tra Pioppaino e Torre Annunziata con gravi disagi per i pendolari e i turisti.

Estratto Video di Salvatore de Stefano.