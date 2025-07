Scavo galleria Casalnuovo: passo importante, opera procede spedita Sopralluogo del sottosegretario Tullio Ferrante

"Il completamento dello scavo della galleria Casalnuovo sul lotto Napoli-Cancello dell’alta velocità Napoli - Bari, il primo in Italia a essere realizzato con il metodo innovativo dello scavo iperbarico, rappresenta un passo in avanti importante che rende sempre più concreto il completamento di una tratta strategica per la funzionalità dell’opera".

Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante.

"In occasione del mio sopralluogo dello scorso anno sui cantieri attivi a Casalnuovo ho ribadito la necessità di accelerare gli interventi, che oggi raggiungono un importante traguardo. Con l’attivazione del collegamento Napoli - Cancello, infatti, già dai primi mesi del prossimo anno entreranno in funzione le nuove stazioni di Acerra e Castelnuovo, grazie alle quali interi territori dell’hinterland napoletano potranno essere raggiunti dall’alta velocità, mentre la stazione di Afragola diventerà uno snodo strategico per i collegamenti nazionali.

Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto che l’alta velocità Napoli - Bari procede spedita e segnerà una nuova pagina per lo sviluppo del Mezzogiorno e di tutto il Paese”