Estate di disagi per il trasporto pubblico: chiusure e limitazioni ad agosto Resta alta la preoccupazione per la mobilità urbana

Un agosto che si prospetta complesso per chi si sposta a Napoli con i mezzi pubblici. ANM ha annunciato una serie di modifiche che impatteranno fortemente su residenti e turisti, con chiusure e riduzioni di orario per funicolari e Linea 1 della metropolitana.

Funicolare di Chiaia: stop ai prolungamenti notturni per tutto agosto

Dal 1° agosto 2025, la funicolare di Chiaia non effettuerà più corse serali prolungate. Il servizio si concluderà con gli orari ordinari, senza estensioni notturne nei fine settimana. Una scelta che potrebbe penalizzare chi rientra tardi la sera, soprattutto in una zona molto frequentata della città.

Funicolare di Mergellina: chiusura totale fino al 31 agosto

Ben più drastica la decisione riguardante la funicolare di Mergellina, che resterà completamente chiusa da lunedì 28 luglio fino al 31 agosto per lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura inizierà però in anticipo: già da sabato alle ore 14, e nei weekend sarà anticipata ulteriormente.

Per ovviare al disagio, ANM ha attivato la navetta bus 62, lo stesso servizio già impiegato per sopperire alla sospensione della tratta Piscinola-Colli Aminei.

Linea 1 della metropolitana: addio alle corse notturne

Non va meglio per chi si sposta con la metropolitana Linea 1. Dall’8 al 30 agosto non saranno più attive le corse notturne. L’ultima corsa partirà alle ore 23, limitando le possibilità di rientro serale, anche in occasione di eventi estivi.

Altre chiusure: Montecalvario e Rione Alto

Non si fermano qui i disagi: l’uscita Montecalvario ai Quartieri Spagnoli resterà chiusa fino all’8 settembre, mentre la seconda uscita di Rione Alto sarà inaccessibile per tutto il mese di agosto.