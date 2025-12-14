Lamine d'oro e contanti: 31enne ucraino arrestato per riciclaggio Un chilo e mezzo di preziosi, per un valore commerciale di quasi 200mila euro.

Un 31enne di nazionalità ucraina è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale. L'uomo è stato bloccato, insieme ad un pregiudicato 36enne, nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio.

I due sono stati sorpresi mentre si scambiavano una busta: all'interno i militari hanno trovato 35mila euro circa in contanti, sulla cui origine ancora si indaga.

Nell’abitazione del 31enne altri 8mila euro e 23 lamine d’oro dal peso complessivo di 1 chilo e mezzo: valore commerciale 180mila euro.

L’uomo è stato arrestato per riciclaggio ed è poi finito in carcere, il 36enne di Portici denunciato per lo stesso reato.