IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cozido à portuguesa Il Napoli a Udine per l'ennesima prova d'esame

Il Napoli va a Udine a sostenere la sua ennesima prova d'esame. La battuta d'arresto di Lisbona - per quanto inattesa - potrebbe addirittura essere stata salutare, se sarà seguita però da una prestazione assolutamente convincente, anche in vista della partita di Supercoppa contro il Milan, dove la vetrina internazionale non consentirà toni bassi o stridule performance.

Ecco perché è fondamentale che la squadra azzurra in terra friulana si ritrovi e ricalchi le orme già tracciate con le felici e volteggianti vesti del 3-4-2-1. Chi giocherà dovrà dimostrare che José Mourinho cozido era e cozido resta.