Pomigliano, il consiglio comunale approva in anticipo il bilancio di previsione L'assessore De Cicco: risultato straordinario e tariffe invariate per i cittadini

Il consiglio comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato il bilancio di previsione con largo anticipo rispetto al termine ultimo fissato dalla legge, confermando una gestione finanziaria improntata alla programmazione e alla stabilità. Un passaggio che consente all’amministrazione di operare con continuità e di pianificare con maggiore efficacia gli interventi nei settori strategici della città. Lo rende noto palazzo di città.

"Il documento contabile rappresenta il risultato dell’azione della maggioranza guidata dal sindaco Raffaele Russo, che negli ultimi anni ha impostato una politica di bilancio orientata alla sostenibilità finanziaria e allo sviluppo equilibrato del territorio.Sono stati discussi anche i provvedimenti propedeutici al bilancio, tra cui la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, nonché la determinazione delle relative condizioni di cessione - fanno sapere dal municipio di Pomigliano -. L’assemblea ha poi deliberato in materia di fiscalità locale, confermando le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, senza introdurre aumenti a carico dei cittadini. In questo quadro rientrano le decisioni relative all’addizionale comunale Irpef, alle aliquote Imu e alle tariffe dei servizi, in coerenza con l’impostazione generale del bilancio. Cuore della seduta è stata l’approvazione del bilancio di previsione, che definisce le entrate e le spese dell’ente per il triennio di riferimento, garantendo il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura dei servizi essenziali. Contestualmente, il consiglio ha dato il via libera al Documento Unico di Programmazione (DUP), lo strumento che individua le linee strategiche e operative dell’azione amministrativa fino al 2028, delineando una prospettiva pluriennale di crescita e sviluppo che, secondo quanto emerso in aula, non si era mai registrata in precedenza nella città".

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Bilancio, Mattia De Cicco: «È un risultato straordinario quello dell’approvazione del bilancio previsionale già al 13 dicembre. Anche quest’anno non sono state aumentate né le tariffe né le tasse per i cittadini e, anzi, lo scorso anno abbiamo anche ridotto la Tari. Si tratta di un bilancio lungimirante. Ringrazio i dirigenti e i dipendenti comunali che hanno dato un prezioso apporto».