Spari in piazza Carolina: Borrelli, bene intervento del prefetto Annunciato un rafforzamento dei controlli e della presenza sul territorio

"Accogliamo positivamente e condividiamo le parole del Prefetto, Michele Di Bari, che ha riconosciuto la gravità della situazione e annunciato un rafforzamento dei controlli e della presenza sul territorio. È la direzione giusta, ma ora servono fatti concreti e continuità negli interventi. Dobbiamo garantire a commercianti e residenti il diritto di vivere e lavorare in sicurezza. Il fatto che queste sparatorie avvengano a due passi dai palazzi istituzionali dimostra chiaramente che questi soggetti non temono più nulla. È un segnale gravissimo che impone risposte ferme e immediate da parte dello Stato". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra commentando quando accaduto l'altra sera in piazza Carolina, a NAPOLI, dove sul selciato sono stati trovati alcuni bossoli. "Il vero problema è proprio questo, l'elevatissimo tasso di criminalità giovanile e minorile che opera in modo sempre più spregiudicato e pericoloso, sparando all'impazzata e terrorizzando interi quartieri. Siamo di fronte a una deriva gravissima che non può più essere sottovalutata e siamo estremamente preoccupati, perché questo episodio arriva dopo altri fatti allarmanti, come la recente stesa con un proiettile finito all'interno dell'abitazione di alcune studentesse". prosegue il parlamentare sollecitando "un intervento immediato e congiunto che coinvolga forze dell'ordine e servizi sociali, per prevenire e reprimere questi fenomeni"