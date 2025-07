"Centri di salute mentale, sospesa la modifica turni notturni, vince buon senso" L'annuncio della consigliera regionale Bruna Fiola

"La salute mentale non può e non deve essere considerata un settore marginale. In un momento storico in cui il disagio psicologico è in aumento, le istituzioni hanno il dovere di rafforzare, non ridurre, i presìdi di assistenza.

Di fronte al rischio concreto di un indebolimento dell’assistenza notturna e festiva nei centri di salute mentale dell'Asl Napoli 1, mi sono attivata da subito, raccogliendo le preoccupazioni di operatori, famiglie e pazienti, affinché venisse sospesa la disposizione.

Ringrazio la direzione strategica dell’Asl Napoli 1, che ha raccolto con prontezza la mia richiesta e ha deciso di avviare un percorso di approfondimento condiviso" - è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliera regionale del partito democratico presidente della commissione regionale politiche sociali, commentando la decisione dell’Asl Napoli 1 di sospendere la rimodulazione dell’assistenza infermieristica notturna e festiva presso i centri di salute mentale.