Napoli, Francesca Maciocia nuova direttrice della società Napoli Servizi Ingegnera, napoletana, con un curriculum dirigenziale e manageriale

L'assemblea dei soci della Napoli Servizi, società in house del Comune di Napoli, ha formalizzato la nomina di Francesca Maciocia come nuova direttrice generale. L'ufficializzazione è avvenuta al termine del bando di selezione e delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, appositamente costituita dopo la fase di preselezione dei candidati.

All'assemblea, in rappresentanza dell'ente, ha preso parte l'assessore al Bilancio del Comune, Pier Paolo Baretta, in qualità di delegato del sindaco. Ingegnera, napoletana, con un curriculum dirigenziale e manageriale, Francesca Maciocia ha maturato una lunga esperienza alla Scabec, società in house della Regione Campania dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttrice generale.

In Napoli Servizi affiancherà l'amministratore unico, Alessandro Venturieri, "nella riorganizzazione e nel rilancio della società partecipata", fanno sapere dal Comune. Con questa nomina, Maciocia diventa la prima donna a ricoprire l'incarico, che avrà una durata triennale, in Napoli Servizi. La nuova direttrice generale subentra a Ciro Turiello, nominato coordinatore dei servizi per il decoro urbano del Comune voluta dal sindaco Gaetano Manfredi.

Nel corso dell'assemblea è stata anche ratificata la nomina del nuovo collegio sindacale dell'azienda partecipata che sarà composto da Loris Landriani, in qualità di presidente, Antonio Mastrangelo e Gabriela Napoli, in qualità di componenti effettivi, e Francesco Campobasso e Monica Scipione come componenti supplenti. Alla nuova direttrice e al collegio sindacale gli auguri di buon lavoro di Manfredi.