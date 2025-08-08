Show della De Crescenzo in Regione, il Pd: "Più rispetto per le istituzioni" La tiktoker balla e canta con il consigliere di Azione Pasquale Di Fenza

"Serve rispetto per evitare il decadimento delle istituzioni. Apprendiamo con stupore e preoccupazione della presenza della tiktoker Rita De Crescenzo nella sede del Consiglio regionale della Campania, dove, accompagnata dal consigliere di Azione Pasquale Di Fenza, ha registrato un video tra bandiere e inno nazionale. Un comportamento del tutto fuori luogo. Le istituzioni non sono un palcoscenico per contenuti social né uno sfondo utile ad accrescere visibilità personale, ma luoghi di rappresentanza democratica che meritano sobrietà e rispetto" Così Giuseppe Annunziata Segretario Metropolitano del Partito Democratico Napoli, che in una nota commenta le immagini pubblicate dalla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo durante una visita negli uffici del Consiglio regionale della Campania.

"Non è un richiamo sterile al decoro, ma una questione di consapevolezza del luogo e della sua funzione. Chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di tutelarne la dignità, non di banalizzarne il valore. Utilizzare gli spazi istituzionali come fossero casa propria è il primo passo verso un progressivo decadimento della funzione democratica. Ci auguriamo che episodi del genere non trovino mai più spazio all’interno delle sedi democratiche" conclude Annunziata.

Già in mattinata l'episodio era stato segnalato dal deputato Avs Francesco Borrelli che sulla sua pagina social ha scritto: "Vedere la sede istituzionale del consiglio regionale della Campania utilizzata per realizzare una buffonata con i tiktoker mi rattrista profondamente. Le istituzioni piegate al cialtronismo dilagante sono un pessimo segnale. Non c'è nulla da ridere, nulla di cui essere fieri. Solo degrado sociale e pessimi esempi portati a modello anche nei luoghi di rappresentanza".