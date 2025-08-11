Rfi: lavori alla stazione di Napoli, ecco le modifiche circolazione treni Lavori di potenziamento infrastrutturale

Rete ferroviaria italiana (gruppo fs) dalle ore 22.30 alle 5:30 nelle notti 17/18, 18/19, 21/22, 29/30 agosto, 2/3 e 9/10 settembre eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina lungo la Metro Linea 2 di Napoli.

Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra e sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni regionali.

Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.