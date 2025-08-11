Emergenza sangue al Cardarelli di Napoli: l’appello ai donatori Grave carenza di sangue in piena estate

L’Ospedale Cardarelli di Napoli lancia un nuovo e urgente appello alla cittadinanza: serve sangue per far fronte a una situazione critica. Nonostante una recente campagna di sensibilizzazione abbia portato, in soli venti giorni, oltre 500 donatori, le scorte ematiche risultano nuovamente insufficienti.

Scorte limitate e trasfusioni ridotte

Per gestire l’attuale fase di emergenza, il Cardarelli sta razionalizzando le riserve di sangue, limitando le trasfusioni ai soli casi indispensabili. La situazione è particolarmente delicata in vista della settimana di Ferragosto, periodo in cui l’attività ospedaliera non si ferma e il fabbisogno di sangue resta elevato.

Gruppi sanguigni più richiesti

In questo momento la maggiore carenza riguarda i gruppi 0 positivo e 0 negativo, fondamentali per le emergenze e le urgenze ospedaliere. La disponibilità ridotta rischia di compromettere interventi chirurgici, cure per pazienti oncologici e trattamenti salvavita.

Come e quando donare sangue al Cardarelli

Il Centro Trasfusionale del Cardarelli è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00.

Chi desidera contribuire può:

Recarsi direttamente al centro trasfusionale negli orari indicati.

Prenotare o chiedere informazioni inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 6702222.

A tutti i donatori viene garantito parcheggio gratuito all’interno dell’ospedale.

L’importanza della donazione in estate

Nei mesi estivi, e in particolare ad agosto, le scorte di sangue tendono a ridursi drasticamente a causa delle vacanze e della minore disponibilità di donatori. Tuttavia, il fabbisogno per emergenze, incidenti e interventi chirurgici non diminuisce. Donare sangue è un gesto di solidarietà concreta che può salvare vite nel giro di poche ore.