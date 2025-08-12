Nuove zone rosse a Napoli e Ischia: sicurezza rafforzata per i mesi estivi Le zone interessate sono via Coroglio e il Lungomare

Per garantire maggiore sicurezza nelle zone turistiche durante il periodo estivo, saranno attive per circa due mesi due nuove “zone rosse” che interesseranno via Coroglio e un tratto del lungomare di Napoli. Questa iniziativa è stata definita “a tempo” con scadenza prevista entro due mesi e non rappresenta una semplice riproposizione delle precedenti “zone rosse” annullate dal TAR nelle scorse settimane.

Zone rosse “a tempo” a Napoli: focus su via Coroglio e lungomare

Le nuove zone rosse sono state istituite per incrementare il presidio del territorio in aree considerate sensibili, soprattutto in un periodo caratterizzato da un forte afflusso turistico. L’obiettivo principale è quello di garantire una maggiore sicurezza pubblica e prevenire episodi di degrado o criminalità, assicurando così tranquillità sia ai residenti che ai visitatori.

Micro zone rosse anche nei comuni di Ischia

Oltre a Napoli, sono state attivate micro zone rosse nei comuni dell’isola di Ischia: Lacco Ameno, Casamicciola e Forio. Queste zone saranno sorvegliate con maggiore attenzione dalle forze dell’ordine per contrastare criticità legate alla stagione turistica.

Il commento del sindaco di Casamicciola: piena condivisione dell’iniziativa

Il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, ha espresso il suo apprezzamento per la decisione del Prefetto di Napoli di introdurre le zone rosse a sorveglianza speciale in quattro dei sei comuni isolani. Ferrandino ha dichiarato:

“Ringrazio il prefetto Michele di Bari per l’attenzione che ancora una volta riserva alle problematiche della nostra isola. Ischia resta un luogo da sogno anche se, nel pieno della stagione turistica, emergono alcune criticità che gli amministratori locali, da soli, non possono risolvere.”

Il primo cittadino ha aggiunto che l’introduzione delle zone rosse sarà un efficace deterrente per migliorare la vivibilità e la sicurezza. A Casamicciola è già attivo un dispositivo speciale con vigilanti a supporto della Polizia Municipale.

Sicurezza e turismo: un impegno condiviso

L’iniziativa del Prefetto ha ricevuto il pieno sostegno dei sindaci isolani, che riconoscono l’importanza di garantire la tranquillità sia ai residenti che ai turisti. Come sottolinea Ferrandino, “Ischia ha una vocazione antica all’ospitalità e qui il turismo è nato prima che in molti altri posti. Accogliamo tutti, ma abbiamo il dovere di assicurare la massima tranquillità.”

I controlli saranno intensificati soprattutto nelle ore notturne, con la disponibilità a implementare tutte le misure necessarie affinché Ischia rimanga un’oasi di sicurezza e serenità per tutti.