West Nile: campagna di disinfestazione straordinaria della Asl Napoli 3 Sud Verranno fatti test sui cavalli

La Asl Napoli 3 Sud ha avviato una nuova campagna di disinfestazione straordinaria contro il virus West Nile, con l’obiettivo di proteggere la salute della popolazione nei 57 comuni di competenza. L’iniziativa, annunciata tramite comunicato stampa ufficiale, è stata organizzata a proprie spese dall’azienda sanitaria locale per rafforzare le azioni di prevenzione già in corso.

Interventi di disinfestazione larvicida e adulticida

L’attività di disinfestazione si concentrerà sulle strade comunali, con particolare attenzione alle abitazioni dove sono stati segnalati casi umani confermati di infezione da West Nile. I trattamenti previsti comprendono sia interventi larvicidi, volti a eliminare le larve di zanzara, sia adulticidi, che mirano a ridurre la popolazione di zanzare adulte responsabili della trasmissione del virus.

Sorveglianza e monitoraggio sul territorio

Il dipartimento di prevenzione della Asl, con sede a Torre del Greco, coordina la sorveglianza territoriale attraverso l’installazione di trappole per zanzare, utili a monitorare la presenza del virus nella zona. Questo sistema permette di verificare tempestivamente l’eventuale circolazione del patogeno e di intervenire in modo mirato con disinfestazioni specifiche.

Test diagnostici su animali per prevenzione precoce

Oltre alla sorveglianza sulle zanzare, sono previsti test diagnostici sui cavalli, che, come l’uomo, possono essere colpiti dal virus West Nile. Anche gli uccelli, sia vivi sia trovati morti, verranno analizzati per identificare in anticipo la presenza del virus e prevenire possibili focolai.