Capri, baywatch salvano un ragazzo di 13 anni: la gratitudine del sindaco Grande paura sulla spiaggia di marina grande

Attimi di grande apprensione, ieri pomeriggio, sulla spiaggia libera di Marina Grande. Un ragazzo con problemi comunicativi di 13 anni, si era smarrito tra la folla di bagnanti, facendo scattare l’allarme dei genitori.Dopo ricerche senza esito, la coppia si rivolgeva all’assistente bagnanti in servizio, che prontamente acquisiva descrizione e foto del ragazzo. Immediatamente scattava la catena dei soccorsi con il coinvolgimento, oltre che del presidio sanitario locale, dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

In quei minuti concitati, il personale di salvataggio setacciava, palmo a palmo, non solo la spiaggia e la battigia, ma soprattutto il mare, alla ricerca del ragazzo.

Pochi istanti dopo, dalla postazione principale della spiaggia, il ragazzo veniva avvistato con il binocolo dall’assistente bagnanti nei pressi di alcune boe. L’altro assistente, ricevuta la posizione dal collega, essendo più vicino, si tuffava in mare per raggiungerlo e metterlo in sicurezza.

Il lieto fine arrivava poco dopo, quando il padre, con un sospiro di sollievo, riabbracciava il figlio sotto lo sguardo commosso di bagnanti e soccorritori.



Il Sindaco, Paolo Falco, ha espresso tutta la sua gratitudine agli operatori della Bourelly, a cui la Città di Capri ha affidato il servizio di soccorso e salvataggio sulle spiagge e in mare: "abbiamo la consapevolezza che il presidio sulle spiagge è importantissimo per la sicurezza dei bagnanti e ringrazio di cuore gli operatori che con dedizione e professionalità compiono ogni giorno il loro dovere".

Apprezzamento anche da parte del Consigliere con delega all’ambiente, mare e spiagge, Vanessa Ruocco:“sulle nostre spiagge, possiamo contare su operatori altamente qualificati che garantiscono ogni giorno la massima sicurezza, in particolare in acqua, dove la prontezza e la competenza fanno davvero la differenza” .

Anche il Consigliere con delega al Demanio Marittimo, Mirko Avellino, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi della Bourelly per l’eccezionale lavoro svolto