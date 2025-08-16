Napoli, via Altamura: strada e aiuole nel degrado La denuncia di Gennaro Capodanno: "Prati ingialliti con rifiuti. Marciapiedi dissestati"

"E’ una vergogna! Il poco verde pubblico che ancora esiste nell'ambito della municipalità collinare partenopea, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, una delle aree meno verdi d'Europa, è totalmente abbandonato – denuncia, ancora una volta, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Le aiuole, in particolare, sono per lo più diventate ricettacoli di rifiuti di ogni genere, oltre ad essere rinsecchite con qualche rarissimo ciuffo d’erba che ancora si salva. Inoltre le poche piante, in esse poste, avrebbero bisogno di essere innaffiate e potate con periodicità, mentre il manto erboso avrebbe bisogno di cure periodiche con una manutenzione che invece non viene effettuata.

Ci domandiamo: dove siano finiti i dipendenti del servizio giardini addetti alla manutenzione del verde comunale, e, segnatamente, quelli assegnati alla municipalità collinare – continua Capodanno -. Allo stato di abbandono delle aiuole di piazza Medaglie d'Oro e di piazza Quattro Giornate, segnalato di recente, si aggiunge quello delle aiuole poste in via Saverio Altamura, come segnalato anche in questi giorni dai residenti.

Eppure - sottolinea Capodanno - alla fine del mese scorso era stato magnificato l'intervento che dopo anni di abbandono avrebbe dovuto restituire dignità e decoro alle aiuole in questione. Ma evidentemente non è con interventi episodici che si può procedere a un'idonea cura del verde pubblico laddove invece occorrerebbero manutenzioni programmate e costanti che evidentemente non vengono effettuate.

Non va meglio per i marciapiedi della suddetta strada - puntualizza Capodanno - che versano anch'essi in pessime condizioni manutentive. Gli alberi presenti, cresciuti a dismisura e non curati, con le loro radici hanno, in alcuni casi, creato profonde lesioni sulla pavimentazione circostante.

Addirittura nei pressi di un'alberatura è stato sollevato un chiusino, cosa che potrebbe rappresentare anche un pericolo senza che gli uffici competenti siano a tutt'oggi intervenuti, quanto meno per transennare l'area interessata".

Capodanno sulla questioni sollevate chiede l’immediato intervento del sindaco Manfredi e degli assessori comunali al verde, Santagada, e alle strade, Cosenza, auspicando che vegano messi in campo, in tempi rapidi, tutti gli interventi necessari sia per liberare le aiuole dai rifiuti attualmente presenti, anche con una costante periodica manutenzione, sia per ripristinare i marciapiedi lesionati.