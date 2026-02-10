Napoli. Terra dei fuochi: lotta all'abusivismo e inquinamento ambientale Sequestrate officine abusive e attività irregolari in vari comuni dell'area metropolitana

In attuazione degli indirizzi operativi impartiti in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la Polizia metropolitana, coordinata dal Comandante Lucia Rea, ha svolto mirati controlli a Melito, Arzano, Sant’Antimo, nonché a Pompei, Marigliano e a Napoli, e nel quartiere collinare del Vomero per contrastare il fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi, soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per tutelare l'ambiente e la salute pubblica.

I funzionari e gli agenti metropolitani delle sezioni Ambiente/Edilizia (G.o.t.a.) e la sezione stradale N.i.s.a., hanno condotto, nei giorni scorsi, una serie di operazioni di contrasto ai fenomeni di abusivismo e illegalità ambientale, con particolare attenzione ai comuni dell'area Nord di Napoli, interessati dal fenomeno dei roghi tossici e degli sversamenti abusivi, soprattutto a causa di attività imprenditoriali prive delle necessarie autorizzazioni.

Le attività di controllo hanno portato al sequestro di numerose strutture e veicoli utilizzati in violazione delle normative ambientali ed edilizie.

In particolare, a Melito, è stato sequestrato un quadriciclo utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di materiale ferroso, senza alcuna autorizzazione. Il veicolo è stato confiscato e al conducente è stata ritirata la patente. Il mezzo è stato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione RCA e revisione.

Ad Arzano, è stata sequestrata un'area di 600 metri quadrati utilizzata abusivamente per attività di parcheggio e autolavaggio, priva di qualsiasi titolo autorizzativo.

A Sant’Antimo è stata sequestrata un’area di 900 metri quadrati, perché utilizzata da un'impresa edile sprovvista di SCIA commerciale e dell'autorizzazione per lo scarico nel sistema fognario.

A Marigliano è stata sequestrata l'attività di un fabbro presso un immobile di circa 200 metri quadrati per reati ambientali.

A Pompei sono state sottoposte a sequestro due officine meccaniche, una delle quali totalmente abusiva e che svolgeva l'attività all'interno di un garage interrato.

A Napoli, inoltre, nel cuore del Vomero, in via Belvedere è stata sottoposta a sequestro sequestrata un'officina meccanica completamente abusiva.

L’intensa attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per il contrasto ai reati ambientali e ad altre forme di illegalità.