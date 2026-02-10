Napoli - Como: uscita Fuorigrotta chiusa dalle 22 La decisione della Prefettura in considerazione della gara tra Napoli e Como

In vista della gara Napoli–Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 22 di oggi, 10 febbraio 2026, e fino a cessate esigenze.

La misura è stata disposta su richiesta della Prefettura di Napoli al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per valutare le possibili criticità legate alla viabilità cittadina in occasione degli incontri casalinghi del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

La chiusura riguarda i veicoli provenienti sia da Pozzuoli sia dall’autostrada. In alternativa, agli automobilisti viene consigliata l’uscita di Agnano, al fine di evitare congestionamenti e rallentamenti nell’area di Fuorigrotta, tradizionalmente interessata da un forte afflusso di tifosi nelle ore precedenti e successive alle partite.

Il provvedimento rientra nel piano di gestione della sicurezza e del traffico predisposto per l’evento sportivo, che richiama un elevato numero di spettatori e comporta un significativo impatto sulla mobilità urbana. L’obiettivo è quello di garantire condizioni di sicurezza ottimali, prevenendo situazioni di criticità lungo gli assi viari principali e nelle zone limitrofe allo stadio.