Ancora una lite tra barcaioli a Capri: la denuncia di Borrelli Il deputato di Avs: Aspettiamo provvedimenti concreti

E’ diventato virale il video del litigio di Ferragosto tra due barcaioli della cooperativa battellieri capresi che gestisce gli accessi alla Grotta Azzurra di Capri. Dopo un battibecco e qualche schiaffo, con uno spintone uno dei due finisce rovinosamente a mare tra lo stupore generale dei turisti. L’episodio segue a breve tempo di distanza un altro caso, sollevato sempre dal deputato Francesco Emilio Borrelli al quale era stato inviato un altro video che immortalava un litigio tra barcaioli sempre nello stesso posto.

“Quando abbiamo denunciato le serie criticità nella gestione degli accessi alla Grotta Azzurra, con danni d’immagine enormi per uno degli attrattori turistici più importanti al mondo, la questione è stata minimizzata dal sindaco e da alcuni associati alla cooperativa battellieri che avevano parlato di video datati e di una normalità nella gestione del servizio. Purtroppo i fatti dimostrano ancora una volta che avevamo ragione nel lanciare l’allarme per la gestione di un servizio a dir poco discutibile, con mazzette a nero per saltare le file e turisti costretti ad aspettare ore vedendosi scavalcati dagli ultimi arrivati. Mi aspetto le scuse dopo questo episodio e, soprattutto, atti concreti per evitare nuovi vergognosi episodi. Il presidente della cooperativa battellieri ha affermato che prenderà provvedimenti, staremo a vedere”. Questo il commento di Borrelli.

