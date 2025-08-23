Pozzuoli, allarme trivelle: Prysmian chiede 2 pozzi geotermici nei Campi Flegrei

Cittadini e istituzioni temono ripercussioni sul bradisismo

La multinazionale ha chiesto l’autorizzazione per scavare due pozzi ad Arco Felice

Torna l’incubo trivellazioni nei Campi Flegrei. La multinazionale Prysmian ha presentato ufficialmente alla Regione Campania, lo scorso 7 luglio, una richiesta di permesso per realizzare due nuovi pozzi ad Arco Felice, nel comune di Pozzuoli. L’obiettivo è cercare acqua da destinare a uso geotermico per il proprio stabilimento locale, prelevando fino a 64.800 metri cubi d’acqua all’anno.

La paura: terra fragile già soggetta a bradisismo 

La notizia, che attende ora il via libera dell’assessorato regionale alle Attività Produttive entro tre mesi, ha già scatenato proteste e timori in un’area storicamente fragile e reduce dagli ultimi movimenti del bradisismo. La paura principale dei residenti, condivisa da diverse forze politiche e istituzionali, è che operazioni di scavo e prelievo di fluidi dal sottosuolo possano innescare terremoti o alterare ulteriormente l’equilibrio vulcanico della caldera.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha subito preso posizione: «La preoccupazione dei cittadini viene prima di tutto – ha commentato –. Nel 2015 il Consiglio comunale si espresse contro qualsiasi trivellazione. Nessuna decisione sarà presa senza chiarezza e senza mettere al centro la comunità».

Preoccupazioni condivise dal consigliere regionale Maria Muscarà, che ricorda la battaglia vinta contro un progetto simile solo quattro anni fa, e dal deputato Francesco Borrelli, arrivato ieri in zona per denunciare i rischi: «In passato – ha raccontato – durante una trivellazione si originò un geyser che fu contenuto a fatica. In un’area così critica, i rischi sono inaccettabili».

Tuttavia, un punto di vista più tecnico il vulcanologo Claudio Scarpati dell’Università Federico II intervistato dal Corriere del Mezzogiorno spiega. «È difficile che un sistema vasto e complesso come quello flegreo risenta dell’interferenza di due pozzi. La larghezza di simili perforazioni è standard, circa 30 centimetri. Servirebbe sapere a quale profondità opereranno». Il professore cita l’esempio dell’Islanda, dove il geotermico viene sfruttato con successo in un contesto vulcanico attivo, sottolineando però l’importanza di «spiegare bene il progetto ai cittadini e operare sotto stretto monitoraggio pubblico».

A fare da contraltare alle rassicurazioni scientifiche è la memoria di quanto accaduto in passato. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ha garantito massima prudenza, ricordando come un progetto di trivellazione a Via Pisciarelli fu bloccato anni fa dopo approfondite valutazioni: «Ci muoveremo anche questa volta in un’ottica di cautela».

La partita è ora nelle mani della Regione, chiamata a decidere tra le esigenze industriali e la tutela di un territorio unico e sensibile. Mentre le associazioni annunciano esposti in Procura, la richiesta della Prysmian rischia di riaprire un confronto tanto tecnico quanto emotivo sul futuro dei Campi Flegrei.

