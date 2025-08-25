Napoli, via Luigia Sanfelice: la strada più "sgarrupata" del Vomero La denuncia di Gennaro Capodanno

"Le strade di uno dei più bei quartieri di Napoli, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a vere e proprie mulattiere, con sconnessioni e dissesti diffusi che costringono automobilisti e pedoni a vere e proprie gimcane.

Il riferimento è al Vomero dove, con tante persone che sono tornate dalle ferie estive e con i turisti che arrivano ogni giorno per visitare le bellezze del territorio, lungo le strade e i marciapiedi non è difficile imbatterti in buche e avvallamenti, a causa della pessima manutenzione stradale".

A denunciare la gravità di una situazione inaccettabile è ancora una volta Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, che nei giorni scorsi si era già occupato dello stato di degrado nel quale versa via Aniello Falcone, importante strada di collegamento tra il Vomero e la parte bassa della Città, situazione che però permane a tutt'oggi.

"Stamani - continua Capodanno, a seguito delle segnalazioni pervenutemi da alcuni residenti, ho effettuato un sopralluogo in via Luigia Sanfelice, una delle più antiche e prestigiose strade del quartiere collinare, dove si può ammirare un panorama mozzafiato sul golfo di Napoli e dove si trova anche la villa "La Santarella", che appartenne al celebre commediografo napoletano Eduardo Scarpetta, riscontrando quanto segnalatomi, vale a dire lo stato di degrado e d'abbandono nel quale si trova attualmente, in particolare, la carreggiata.

Dalle notizie attiene in loco - puntualizza Capodanno - lo stato attuale con una lunga "ferita" al centro della carreggiata e con polvere sollevata a ogni passaggio degli autoveicoli, è stata determinata dai lavori di scavo per la collocazione di nuove condutture. I lavori, che hanno interessato l'intera strada, allo stato sembrerebbero terminati ma ancora non è avvenuto il ripristino della carreggiata, seppure con interventi provvisori, in attesa del totale rifacimento.

Purtroppo - sottolinea Capodanno - non è stato neppure possibile determinare quali siano i lavori realizzati, con quale autorizzazione, da quale ditta oltre alle date di inizio e di fine lavori, dal momento che non è stato possibile reperire il cartello di cantiere, obbligatorio per legge, riportante i dati in questione".

Con l'occasione Capodanno rivolge un pressante appello all'assessore alle strade, Cosenza, sollecitando, dopo le opportune quanto necessarie verifiche, la realizzazione, in tempi rapidi, degli interventi manutentivi finalizzati a restituire dignità e decoro a una delle più belle e antiche strade della Città, eliminando la situazione di degrado e d'abbandono attualmente esistente.