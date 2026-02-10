Nato, gli Stati Uniti cedono due comandi all'Europa: c'è anche quello di Napoli Gli ufficiali del continente assumerebbero la guida della città e di Norfolk, in Virginia

Gli Stati Uniti cederanno a ufficiali europei due dei principali posti di comando della Nato, l'Allied Joint Force Command a Napoli e il Joint Force Command di Norfolk, in Virginia: lo riporta Reuters sul suo sito citando fonti militari.

La mossa è in linea con le richieste del presidente Usa Donald Trump affinché le nazioni europee si assumano maggiore responsabilità per la propria sicurezza. La sua amministrazione ha chiesto che l'alleanza militare, a lungo dominata dagli Stati Uniti, diventi una "Nato a guida europea". Ufficiali europei assumerebbero il Comando delle forze congiunte dell'Alleanza a Napoli e del Joint Force Command di Norfolk, entrambi attualmente guidati da ammiragli statunitensi.

Tuttavia, gli Stati Uniti prenderebbero le redini di tre comandi leggermente più in basso nella gerarchia ma che hanno una responsabilità significativa per le operazioni: l'Allied Air Command, l'Allied Maritime Command e l'Allied Land Command, ha detto a Reuters la fonte militare e un'altra persona a conoscenza della questione. Interrogato sui cambiamenti previsti, un funzionario della Nato ha dichiarato: "Gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle responsabilità degli ufficiali superiori all'interno della struttura di comando della Nato, in cui gli alleati europei, compresi i nuovi membri dell'Alleanza, svolgeranno un ruolo più importante nella leadership militare dell'Alleanza".