In un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell'abitazione: un arsenale

La scoperta dei carabinieri di Sant’Antimo nel napoletano

in un tubo di metallo nascosto nel capannone dell abitazione un arsenale

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti...

Napoli.  

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno sottoposto a fermo un incensurato del posto di 51 anni, disoccupato.

L’operazione dei militari è iniziata l’8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio attorno all’insospettabile.

I carabinieri perquisiscono l’abitazione dell’uomo. In casa non c’è nessuno. In un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell’abitazione, un arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola.

Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Non finisce qui. Anche 6 coltelli a serramanico.

I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato e fermato a Castel Volturno, nell’abitazione del proprio zio. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Ultime Notizie