IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A vele spiegate Intorno ai nerazzurri ruota una sorta di impunità, perpetrata senza colpo ferire...

L'Inter a vele spiegate e col vento in poppa punta dritto allo scudetto e a chissà a quante altre meravigliose vittorie nazionali e internazionali. Guardo malvolentieri le sue partite, benché molti dei miei più cari amici ne siano tifosi, perché intorno ai nerazzurri ruota una sorta di impunità, perpetrata senza colpo ferire da quando il suo direttore/presidente ha pubblicamente ricordato - dopo la contestata sconfitta col Napoli al Maradona - chi comanda e chi no. Tre episodi impuniti tra gli altri: gli oltraggiosi gesti di Lautaro a Conte, il petardo ad Audero e un (fresco) rigore solare non assegnato al Sassuolo.