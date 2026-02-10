In mostra a Palazzo Reale a Napoli la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup L'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel: folla di curiosi e appassionati

Esposti a Napoli i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistati dalle nazionali italiane maschile e femminile al termine della stagione 2025. I simboli dei recenti trionfi azzurri faranno tappa in città nell’ambito del Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Domenica 8 febbraio, dopo lo shooting fotografico aperto al pubblico in Piazza del Plebiscito , che ha richiamato appassionati, turisti e semplici curiosi, nel pomeriggio le due coppe sono state trasferite al Palazzo Reale di Napoli, dove resteranno visibili nella Sala Ambulacro fino a martedì 10 febbraio alle ore 17.

L’iniziativa segna il ritorno dei trofei a Napoli per il terzo anno consecutivo, confermando la città come una delle sedi simbolo del movimento tennistico nazionale. Nel corso delle giornate espositive è prevista anche la partecipazione delle scuole tennis del territorio, accolte dal presidente FITP Campania, Angelo Chiaiese, in un’occasione che celebra la passione sportiva della città e promuove il coinvolgimento delle giovani generazioni.

L’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: “Accogliere la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup nel cuore della città è un motivo di grande orgoglio per Napoli. Questi trofei rappresentano non solo i successi straordinari delle nostre nazionali, ma anche la capacità dello sport di unire territori, comunità e generazioni. Nel percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la presenza di questi simboli del tennis mondiale assume un valore ancora più significativo, perché testimonia il forte legame tra la città e lo sport internazionale. È un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani ai valori dello sport e far vivere a tutti i cittadini un momento di condivisione e celebrazione”.