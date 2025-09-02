Albero ad ombrello in piazza: passeggeri costretti ad inchinarsi Accade a Napoli nei pressi della matrò al Vomero

"Al Vomero stanno proliferando negli ultimi tempi gli “alberi ombrello“, come vengono oramai definite le alberature stradali che, a ragione della mancata potatura, vedono spuntare sui fusti, rami ad altezza d’uomo che poi per il peso s’incurvano verso il basso - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari , già presidente della Circoscrizione Vomero -. Essenze arboree che un tempo costituivano un vanto delle strade e delle piazze vomeresi, sempre più rarefatte, molte delle quali decimate da malattie e da parassiti, come la "cimice del platano", tornata alla ribalta delle cronache anche quest'estate, ma anche dalle tante cadute causate sovente dall’incuria nella quale vengono abbandonate per i mancati interventi degli uffici addetti alla cura del verde pubblico della pubblica amministrazione.

Uno di questi "alberi ombrello" - puntualizza Capodanno - si trova nella centralissima piazza Vanvitelli, la piazza simbolo del quartiere collinare, in un'aiuola, posta nei pressi di uno degli accessi alla stazione della linea 1 della metropolitana.

E' evidente - sottolinea Capodanno - che i rami, i quali, invece di tendere verso il cielo, s’incurvano verso terra, ad altezza d'uomo, possono rappresentano un pericolo per i passanti ma anche per i fruitori del metrò collinare, visto che l'albero di piazza Vanvitelli, con i suoi rami, ha creato una sorta di barriera, che si estende lungo l'accesso a una delle rampe, lasciando esterrefatti anche i tanti turisti che raggiungono il quartiere collinare, utilizzando il mezzo di trasporto pubblico su ferro – continua Capodanno -. Purtroppo, sino a questo momento, le segnalazioni e le iniziative messe in campo per sollecitare una manutenzione ordinaria del poco verde presente nelle strade del quartiere collinare non hanno sortito risultati operativi, segnatamente per quanto riguarda gli alberi ombrello".

Capodanno rivolge, ancora una volta, un pressante appello al sindaco Manfredi e all’assessore al verde del Comune di Napoli, Santagada, perché si proceda al più presto, dopo rapido censimento, a effettuare tutti gli interventi necessari e opportuni al riguardo, segnatamente per l'albero in questione, in modo da consentire un accesso sicuro alla stazione del metrò di piazza Vanvitelli.