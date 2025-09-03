San Carlo, Slc Cgil Napoli e Campania tuona: porre fine a questa brutta storia "Si proceda alla stipula del contratto del Sovrintendente"

"Come era forse prevedibile il tribunale civile di Napoli ha respinto il ricorso sulla nomina del nuovo Sovrintendente del teatro San Carlo".

Così in una nota il commissario Slc Cgil Napoli e Campania, Carlo Podda e Arduino Speranza della segreteria Slc Cgil Napoli e Campania che rimarcano: "Qui non sono in gioco orgogli personali o imperscrutabili equilibri politici, è in gioco la credibilità agli occhi del Paese e non solo della città di Napoli di una delle istituzioni culturali più importanti a livello nazionale ed europeo. Chiediamo davvero che questa storia brutta e noiosa abbia fine e senza ulteriori perdite di tempo si proceda alla stipula del contratto del Sovrintendente in modo tale che al San Carlo si possano affrontare le tante questioni che aspettano da tempo di essere risolte".