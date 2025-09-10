Monteruscello Fest 2025: raccolti 124mila euro per Telethon Solidarietà record a Pozzuoli

Grande entusiasmo sul palco di Monteruscello, a Pozzuoli, per l’annuncio della cifra raccolta durante l’edizione 2025 del Monteruscello Fest. La manifestazione di musica e gastronomia ha raggiunto il traguardo di 124mila euro, superando il risultato dello scorso anno e confermandosi come uno degli appuntamenti solidali più importanti dei Campi Flegrei.

100mila euro a Telethon e 24mila per l’ospedale di Pozzuoli

Gli organizzatori, Daniele Testa e Giovanni Tammaro, hanno parlato di “solidarietà record”. Dei fondi raccolti, 100mila euro andranno a Telethon, a sostegno del Tigem di Pozzuoli, centro di ricerca sulle malattie genetiche rare e senza diagnosi.

Altri 24mila euro serviranno per acquistare un’incubatrice per il trasporto neonatale destinata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, fondamentale per garantire cure immediate ai neonati anche durante i trasferimenti in ambulanza o in elicottero.

Spettacolo e musica con grandi artisti

Il Monteruscello Fest non è stato solo solidarietà, ma anche intrattenimento. Sul palco della serata finale, presentata da Fatima Trotta, si sono esibiti artisti molto amati dal pubblico campano come Gigi Finizio, Andrea Sannino e Marco Calone. Due giorni di spettacolo che hanno saputo unire musica, divertimento e beneficenza.

Gastronomia e promozione del territorio

Un altro pilastro dell’evento è stato il legame con il territorio. Il Monteruscello Fest ha infatti valorizzato le eccellenze agroalimentari flegree con 400 proposte gastronomiche, dal celebre pomodorino cannellino flegreo al vino Santa Chiara, trasformando la manifestazione in una vetrina delle tipicità locali.

Monteruscello Fest: un successo che guarda al futuro

Con oltre 2.400 partecipanti e un risultato economico senza precedenti, il Monteruscello Fest dimostra come la comunità sappia unirsi intorno a obiettivi concreti di solidarietà. Un evento che non solo sostiene la ricerca e la sanità, ma contribuisce anche allo sviluppo e alla promozione del quartiere di Monteruscello e dell’intera area flegrea.