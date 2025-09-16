Nasce un ristorante tra gli scavi di Pompei nella storica Casina dell’Aquila Un progetto con finalità sociale

Un nuovo ristorante ha aperto all’interno degli scavi di Pompei, nella storica Casina dell’Aquila, edificio ottocentesco situato nell’area archeologica. La struttura, già operativa da qualche tempo, è stata presentata ufficialmente con un evento che ha unito archeologia e inclusione sociale.

La scoperta archeologica dell’anno

Durante la presentazione, il direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel ha illustrato la grande novità: un affresco di epoca romana recentemente rinvenuto in una sontuosa sala da banchetto nella Regio IX, decorata con temi dionisiaci, non lontano dalla Casina dell’Aquila.

Un progetto di inclusione sociale

All’inaugurazione erano presenti anche Chiara Nasi, presidente della Cooperativa Cirfood, aggiudicataria della concessione di tutti i servizi di ristorazione a Pompei, e i ragazzi della fattoria culturale e sociale "Parvula Domus", gestita dalla cooperativa sociale Il Tulipano, che si occupa di inclusione e disabilità.

Il direttore Zuchtriegel ha sottolineato l’importanza del progetto:

"Nell'inclusione non conta tanto quello che diciamo, perché a parole siamo tutti per l'inclusione; conta quello che riusciamo a realizzare effettivamente. La sinergia tra il ristorante e i ragazzi del Tulipano rappresenta un valore aggiunto. Questo è un messaggio che diamo a tutto il mondo che viene a Pompei: la bellezza del fare insieme senza escludere nessuno."

Un’esperienza unica per i visitatori

Il ristorante non offre solo piatti di qualità ma diventa anche un’occasione per ammirare le ultime scoperte archeologiche di Pompei, combinando gastronomia, cultura e responsabilità sociale. La presenza della prima fattoria sociale in un’area archeologica rappresenta un elemento di novità e innovazione, al pari delle grandi scoperte storiche.