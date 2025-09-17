Piazza del Plebiscito si trasforma in palcoscenico per l'evento "Pino è" A condurre Carlo Conti e Fiorella Mannoia

Una serata di musica, emozione e solidarietà attende Napoli: domani sera, a partire dalle 21, piazza del Plebiscito ospiterà il grande evento dedicato a Pino Daniele, “Pino è – Il viaggio del Musicante”, organizzato dalla Fondazione Pino Daniele. L’evento ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, confermando l’affetto senza tempo dei fan per il celebre cantautore napoletano.

Una Kermesse con artisti d’eccellenza

Sul palco si alterneranno numerosi artisti che hanno condiviso la musica e l’anima di Pino Daniele. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti e Fiorella Mannoia, visibilmente emozionata durante la conferenza stampa di presentazione:

“Con Pino ho fatto una lunga tournee. Ci siamo frequentati, ci siamo voluti bene, lo porto dentro il cuore”, ha raccontato Fiorella Mannoia, ricordando il famoso duetto all’Arena di Verona.

L’evento non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nella musica e nella vita di Pino, con momenti di condivisione tra artisti e pubblico.

Carlo Conti: un omaggio a napoli e a Pino Daniele

Per Carlo Conti, presentatore dell’evento, Napoli è una città da amare follemente:

“Per me è un onore essere qui, ancora una volta a Napoli, città che amo follemente, a parlare di Pino Daniele. Invece di chiamare subito gli ospiti a cantare, chiederemo a ciascuno ‘Che cosa è Pino per te’”.

Conti ha sottolineato l’importanza di rendere l’evento un momento di riflessione e partecipazione, oltre che di spettacolo.

Solidarietà e valori: il cuore dell’evento

Oltre alla musica, la kermesse ha una forte valenza sociale: il ricavato sarà destinato alla ricerca oncologica pediatrica e a borse di studio per giovani talenti. La Regione Campania ha investito 400mila euro nei tre eventi dedicati a Pino Daniele, con la partecipazione del governatore uscente Vincenzo De Luca, che ha sottolineato:

“Pino Daniele è uno dei testimoni dell’umanità di Napoli e del Sud. La sua musica è un messaggio di speranza e un invito alla riscoperta dei valori.”

Un evento per giovani e appassionati

La serata sarà anche un’opportunità unica per i giovani musicisti del territorio di confrontarsi con grandi artisti e vivere un’esperienza dal vivo che unisce cultura, musica e solidarietà. Sarà presentato il Premio "Musicante Award", Pino Daniele. Il vincitore o la vincitrice, dopo la premiazione, debutterà sul palco.