Maradona e San Gennaro, i simboli di Napoli rivivono ai Quartieri Spagoli L'opera del Maestro Flaminio deposta affianco a Diego

Un San Gennaro d’oro affianco a Diego Armando Maradona, che ai Quartieri Spagnoli è diventato un santo laico e un grande attrattore turistico per Napoli.

Lo ha fortemente voluto l’avvocato Angelo Pisani, legale di Diego, che ha deposto un nuovo emblema all’ altare popolare, il murale del Diez, che da anni rappresenta un punto di riferimento per turisti, tifosi e devoti.

Una statua unica, raffigurante il busto di San Gennaro realizzata dall’artista Alessandro Flaminio, uno dei primi sangennaristi. Quella deposta oggi è un modello in scala.

Presto, entro Natale, ne verrà realizzata un altra alta circa 2 metri e che verrà posizionata proprio di fronte El Pibe de Oro.

"Un omaggio al cuore di Napoli,” ha dichiarato l’avvocato Pisani. “Con questa statua vogliamo rafforzare il legame tra sacro e profano, tra fede e passione calcistica, tra il popolo e i suoi miti.”.

“San Gennaro è assieme la speranza e la rassegnazione. Un atto di fede e la mistificazione del credo. San Gennaro come Maradona – le parole del maestro Flaminio – per regalare alla nostra città un altro ricordo. Sacro e profano si incontrano per ridare a Napoli il posto che merita non solo nelle classifiche del campionato calcistico”.

L'appuntamento è per fine anno hanno quando la statua, alta due metri, prenderà posto tra i numerosi cimeli ospitati nella piazzetta.