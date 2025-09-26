Sanità, Ordine Medici in campo per dire no a violenza contro operatori Domani evento pubblico per comprendere fenomeno

Si svolgerà domani, sabato 27 settembre, alle 9, l'evento pubblico organizzato e fortemente voluto dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, in via Riviera di Chiaia 9/c, sulla comprensione del fenomeno della violenza contro i medici e i sanitari. La finalità dell'evento, si legge in una nota dello SMI, è quella di sensibilizzare il personale sanitario e i cittadini alla stima reciproca e dotare i medici e i sanitari di nuove pratiche comunicative, organizzative ed educative per prevenire e contenere i conflitti nei luoghi di cura. Partecipano all'evento Pina Onotri, segretario generale SMI e Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale SMI.