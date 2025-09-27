Irregolarità in una struttura ricettiva a Capri: denunciato il titolare Controlli della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo in una struttura ricettiva a Capri (Napoli), dove sono emerse diverse irregolarità amministrative e penali. L’operazione rientra nell’attività di vigilanza volta a garantire la sicurezza degli ospiti e il rispetto delle normative sul turismo.

Denunciato il gestore per omessa comunicazione

Il titolare della struttura è stato denunciato all’autorità giudiziaria per non aver comunicato l’avvenuta ospitalità tramite il portale Alloggiati Web, strumento obbligatorio per le strutture ricettive che accolgono ospiti. Questa omissione costituisce un reato e mette a rischio il tracciamento dei flussi turistici.

Sanzioni amministrative per mancanze strutturali

Oltre alla denuncia, la Polizia ha contestato ulteriori sanzioni amministrative a carico del gestore. In particolare:

mancata presentazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

assenza dei dispositivi di sicurezza, come estintore e rilevatori di fumo;

mancanza della tabella obbligatoria con l’indicazione dei prezzi.

Tali irregolarità rappresentano gravi violazioni delle norme che regolano il settore turistico.

Importanza del rispetto delle regole nel settore turistico

L’episodio di Capri sottolinea quanto sia importante per gli operatori rispettare le normative vigenti. Le strutture ricettive hanno il dovere di garantire trasparenza, sicurezza e tutela dei clienti, anche per preservare l’immagine della località turistica.