Sbarca la "Sea Watch", a Napoli 124 migranti tra cui 16 minori non accompagnati La città si conferma meta di accoglienza

Nuovo sbarco di migranti al porto di Napoli: nelle scorse ore è approdata la "Sea Watch 5" con a bordo 124 migranti, di cui 16 minori non accompagnati.

Nessun problema per l'accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Napoli di concerto con forze dell'ordine e associazioni.

Dopo la prima identificazione e screening sanitario, i migranti sono stati trasferiti al residence dell'Ospedale del Mare, messo a disposizione dall'Asl Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di polizia e degli accertamenti sanitari.

Successivamente, i migranti sono stati assegnati ai Centri di accoglienza straordinaria della regione, ad eccezione dei 10 minori non accompagnati destinati a strutture dedicate e di 47 maggiorenni destinati a centri di accoglienza straordinaria nella regione Puglia, su disposizione del ministero dell’Interno.

Il prefetto Michele di Bari ha ringraziato "tutti gli attori coinvolti – Regione, Comune, Forze di Polizia, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Ufficio di Sanità Marittima USMA, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Caritas diocesana, Organizzazioni umanitarie e a tutti i volontari – che, con la consueta professionalità e con profondo senso di umanità, hanno lavorato proficuamente al sistema di accoglienza".

