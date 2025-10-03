Minacce a Don Patriciello, domenica tutti in piazza a Caivano Iniziativa di Borrelli dal titolo #IoStoConDonMaurizio

Dopo l'intimidazione avvenuta domenica scorsa nella parrocchia dei Santi Apostoli a Caivano dove un uomo ha consegnato un bossolo calibro 9x21 a padre Maurizio Patriciello durante la messa, per domenica 5 ottobre è stata annunciata l'iniziativa pubblica di solidarietà, promossa da cittadini e associazioni, dal titolo #IoStoConDonMaurizio.

L'appuntamento, a partire dalle 11, è sul sagrato della chiesa SS. Apostoli al Parco Verde. Il deputato Francesco Emilio Borrelli, nell'invitare i cittadini alla mobilitazione in occasione di #IoStoConDonMaurizio, parla di "gesto raccapricciante, una sfida aperta e violenta al sacerdote, alla sua comunità e a tutti noi che rappresentiamo lo Stato. La camorra ha profanato un luogo sacro per lanciare un messaggio intimidatorio, ma la nostra risposta sarà civile, forte e numerosa: domenica saremo tutti al Parco Verde"