Napoli, Quarto: Nasce il parco "Giancarlo Siani" L'omaggio al giornalista del Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva trucidato dalla camorra

Mario Pepe

È in programma domani alle ore l' inaugurazione ufficiale del nuovo Parco Urbano Comunale di Quarto in Via Casalanno: ampio 12mila metri quadrati e dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva trucidato dalla camorra.

«Diamo alla nostra città un nuovo spazio pubblico e di aggregazione - dice il sindaco di Quarto e delegato di Città Metropolitana al Patrimonio Antonio Sabino - Lo inauguriamo domani mattina con tanti ospiti importanti, come il magistrato Armando D’Alterio, Geppino Fiorenza presidente della Fondazione Siani, Gaetano Manfredi sindaco della Città Metropolitana di Napoli e una rappresentanza della squadra di Polizia Giudiziaria che ha collaborato alle indagini e all'arresto dei killer di Giancarlo Siani».