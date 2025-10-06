Napoli, occupato il liceo classico Genovesi: studenti in autogestione per Gaza Solidarietà per il popolo palestinese

Gli studenti del liceo classico Antonio Genovesi di Napoli, nel cuore del centro storico, hanno occupato l’istituto di piazza del Gesù Nuovo nelle prime ore di questa mattina.

L’azione è avvenuta prima del suono della campanella, quando un gruppo di studenti ha fatto ingresso nell’edificio esponendo uno striscione con la scritta “Genovesi Occupato”.

Occupazione al liceo Genovesi: le motivazioni della protesta

In un comunicato diffuso dagli studenti occupanti, vengono spiegate le ragioni dell’iniziativa.

“Noi studenti e studentesse abbiamo deciso di non restare in silenzio e di raccogliere la chiamata partita dai portuali di Genova con lo sciopero del 22 settembre”, si legge nel documento.

Gli studenti dichiarano inoltre di schierarsi “incondizionatamente al fianco del popolo palestinese”, collegando la mobilitazione alle tensioni internazionali e alle iniziative di solidarietà promosse in diverse città italiane.

Settimana di autogestione e assemblee al liceo classico

Durante l’occupazione, le lezioni saranno sospese e sostituite da assemblee studentesche e attività autogestite.

Gli studenti del Genovesi annunciano un programma di incontri, dibattiti e laboratori aperti anche ad altre scuole del territorio, per discutere di diritti, conflitti internazionali, clima e istruzione pubblica.

Il liceo classico Antonio Genovesi, uno degli istituti storici di Napoli, è spesso stato protagonista di movimenti studenteschi e mobilitazioni civiche nel centro cittadino.

La protesta nel contesto nazionale

L’occupazione del Genovesi arriva in un momento di rinnovata mobilitazione del mondo studentesco, con diverse scuole italiane che hanno annunciato assemblee, autogestioni e manifestazioni a sostegno delle stesse cause.

Lo sciopero dei portuali di Genova del 22 settembre, citato nel comunicato degli studenti, è stato uno dei punti di riferimento simbolici per la protesta.

Per ora, non si segnalano tensioni o interventi delle forze dell’ordine. L’occupazione dovrebbe proseguire per tutta la settimana.