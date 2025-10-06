Lavoro, Ricci (Cgil): "Morti bianche emergenza da affrontare come calamità" Così il segretario regionale a margine dell'assemblea delle assemblee del sindacato

"È incredibile: la Campania è la seconda regione italiana in questa triste classifica e noi diciamo che ci vuole un intervento eccezionale. Questo governo deve affrontare l'emergenza dei morti sul lavoro come se fosse una calamità naturale".

Lo sostiene il segretario generale della Cgil di Napoli e della Campania Nicola Ricci dopo che ieri, a Pomigliano d'Arco, si è verificata la morte di un operaio 31enne. Ricci, intervenendo a margine dell'assemblea delle assemblee della Cgil, che si è svolta alla presenza di Maurizio Landini, chiede "leggi solide, e anche quelle che ci sono vanno applicate, senza escamotage. Servono grandi investimenti in personale, per consentire sia la vigilanza che la prevenzione, e serve informazione, per consentire anche alle organizzazioni sindacali dove sono presenti di formare sempre di più le maestranze".

Infine, il leader della Cgil campana pone "il tema delle qualità di fare impresa: ci sono imprese che, sull'altare dell'abbattimento dei costi, non investono in dispositivi sulla sicurezza, c'è una micro imprenditoria che non rispetta le leggi e non applica i contratti. Sembra di essere in una nazione dove tutto è possibile, ed è impunito".