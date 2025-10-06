Afragola, si dimette il sindaco Antonio Pannone: azzerata la giunta comunale Pannone si dimette durante il Consiglio comunale

Il pomeriggio si è aperto con un colpo di scena politico per la città di Afragola: il sindaco Antonio Pannone ha annunciato le proprie dimissioni nel corso di una seduta del Consiglio comunale.

La notizia, giunta inaspettatamente durante la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente dell’Assise, Biagio Castaldo, e l’esame del Documento Unico di Programmazione (DUP), ha sorpreso sia maggioranza che opposizione.

L’annuncio durante il Consiglio comunale

Secondo quanto emerso, l’annuncio delle dimissioni è arrivato mentre in aula cresceva la tensione politica.

L’esponente dell’opposizione Gennaro Giustino ha chiesto conferma delle voci che circolavano, ricevendo la risposta del presidente Castaldo:

“Apprendo in questo momento delle dimissioni del sindaco, non ne conosco le motivazioni”.

Contestualmente, il sindaco Pannone ha azzerato la giunta comunale, un atto che conferma la sua decisione di interrompere anticipatamente l’esperienza amministrativa.

Chi è Antonio Pannone

Antonio Pannone, esponente del centrodestra, era stato eletto sindaco di Afragola nel 2021 dopo un ballottaggio vinto con il 51% dei voti. Durante il suo mandato, ha affrontato sfide legate alla gestione economico-finanziaria dell’ente, alla sicurezza urbana e alla riqualificazione del territorio.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi istituzionali

Le dimissioni del sindaco aprono una nuova fase politica per Afragola. Entro 20 giorni il primo cittadino potrà eventualmente revocare le dimissioni; in caso contrario, il Consiglio comunale sarà sciolto e verrà nominato un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni.

La situazione resta quindi in evoluzione, e nelle prossime ore si attendono dichiarazioni ufficiali da parte dell’ex sindaco e dei gruppi consiliari.