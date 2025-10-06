Simeone, Napoli sostiene candidatura Bacoli a capitale cultura "Significa sostenere un progetto di rinascita culturale che coinvolge l'intera area flegrea"

"Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità l'Ordine del Giorno che impegna il sindaco Gaetano Manfredi e la Giunta a sostenere ufficialmente la candidatura della città di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura 2028". Lo rende noto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente Prima Commissione che ha presentato la proposta. Una proposta che "rappresenta un atto di forte condivisione istituzionale e territoriale, volto a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico dei Campi Flegrei, cuore pulsante della cultura mediterranea".

"Sostenere Bacoli significa sostenere un progetto di rinascita culturale che coinvolge l'intera area flegrea e la città di Napoli - spiega - È un'occasione per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla partecipazione civica, la rigenerazione urbana e la cooperazione tra Comuni". La candidatura di Bacoli, guidata dal Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, ha già ricevuto il sostegno di altre città, si fonda su un dossier ricco di oltre 100 progetti presentati da associazioni, enti e cittadini. Il claim scelto per la candidatura è: "Il futuro parte da una scossa", un riferimento simbolico al fenomeno del bradisismo, inteso come risveglio culturale e sociale.

"Il primo grande evento pubblico a sostegno della candidatura si è tenuto il 20 settembre con una tavolata simbolica nel centro storico di Bacoli, alla quale ho partecipato da consigliere comunale di Napoli ma soprattutto da bacolese d'adozione, a testimonianza dell'identità e della coesione del territorio - si sottolinea - Con questo voto, Napoli conferma la sua volontà di essere protagonista attiva nella promozione culturale dell'intera regione, rafforzando il legame con Bacoli e con tutte le realtà che credono in una Campania più consapevole, inclusiva e proiettata verso il futuro. Forza Bacoli e bacolesi: siete tutti noi!".