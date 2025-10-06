Napoli, a Città della Scienza al via la tre giorni dedicata alla scuola Da domani, martedì 7 ottobre, a giovedi 9

Prenderà il via domani, martedì 7, per concludersi giovedì 9 ottobre, la XXIV edizione di "3 Giorni per la Scuola", la convention nazionale di riferimento sull'istruzione in programma a Napoli negli spazi di Città della Scienza. Un appuntamento di grande rilevanza per i contenuti e dunque anche interessante dal punto di vista mediatico focalizzato sulle grandi trasformazioni del mondo scolastico: innovazione, inclusione, nuove competenze e il cruciale raccordo tra istruzione e mondo del lavoro alla presenza di un numero significativo di ospiti tra dirigenti, docenti, studenti, enti e istituzioni.

Tra i vari temi: Intelligenza Artificiale e Nuove Frontiere (dall'incertezza all'opportunità per una scuola innovativa); tecnologie abilitanti Manifattura@Campania Industria 4.0 per l'artigianato digitale e non solo; l'inaugurazione in anteprima per le scuole e i giornalisti della mostra "ARACHNIDA - Il fascino segreto di ragni e scorpioni"; dibattiti per creare una sinergia produttiva tra scuola, territorio e istituzioni; focus su Giovani, Salute e Futuro; lo spettacolo "Il Nodo Inglese. Racconto teatrale alle origini del digitale" di e con Valeria Patera, che si terrà al Planetario di Città della Scienza l'8 ottobre alle 12:00, promosso dal MIC - ministero della Cultura. L'evento inaugurale in Sala Newton, domani alle 10:00, darà voce alla creatività dei giovani talenti con il "Campania Young Festival - Tocca a noi".