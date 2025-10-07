La Chiesa di Napoli accoglie otto studenti palestinesi Battaglia: "Accogliere la vita che chiede di ricominciare"

La Chiesa di Napoli apre le proprie porte a 8 giovani studenti palestinesi, offrendo loro accoglienza, sostegno e una possibilità concreta di futuro.

L'iniziativa, voluta dal cardinale Mimmo Battaglia, nasce dal desiderio di rendere la comunità diocesana "segno vivo di fraternità e di speranza in un tempo ferito dalla guerra e dal dolore".

Il primo dei giovani, Fadi 28enne di Gaza City, è già arrivato a Napoli e sarà ospitato nella casa canonica della Chiesa Cattedrale, accolto dai giovani del MUDD - Museo Diocesano Diffuso. Entro la fine di ottobre giungeranno anche gli altri sette studenti, che saranno accolti in diverse strutture e comunità dell'Arcidiocesi di Napoli per mezzo della Caritas di Napoli e della Fondazione Napoli C'entro.

«Accogliere questi ragazzi - ha dichiarato il cardinale Battaglia - significa accogliere la vita che chiede di poter ricominciare. È un gesto che dice chi vogliamo essere: una Chiesa che non alza muri ma apre porte, che non resta spettatrice del dolore ma si fa compagna di viaggio di chi cerca un domani possibile».

L'esperienza di accoglienza si inserisce nel quadro del progetto nazionale IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. A Napoli, l'iniziativa è stata resa possibile grazie all'adesione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dell'Università degli Studi di Napoli Orientale e dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope che hanno messo a disposizione alcune borse di studio per studenti provenienti dalla Palestina, trovando nella Chiesa di Napoli un partner per l'accoglienza e l'accompagnamento umano