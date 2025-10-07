Note da Oscar: Napoli omaggia Morricone L'appuntamento è per venerdì nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

La grande musica da film del Maestro Ennio Morricone al centro di una serata unica a Napoli. Venerdì 10 ottobre alle ore 20 nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato è in programma "Note da Oscar: omaggio a Morricone", un concerto -promosso dall’Associazione Centro Studi Mousikè - interamente dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone, compositore tra i più influenti e riconosciuti del Novecento.

La serata propone un percorso musicale che mette in luce l’eccellenza compositiva del Maestro: la sua capacità di fondere linguaggi colti e popolari, la straordinaria invenzione timbrica, e il talento nel costruire temi memorabili che hanno segnato la storia del cinema mondiale.

Dalle atmosfere epiche di C’era una volta il West e Il buono, il brutto, il cattivo alle raffinate suggestioni di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, passando per la poesia struggente di Nuovo Cinema Paradiso, la spiritualità di Mission con il celebre Gabriel’s Oboe, fino alle delicate emozioni di Malèna: il concerto restituisce l’ampiezza di un repertorio che ha reso immortale la musica per film, portando Morricone a ricevere riconoscimenti internazionali, tra cui due Premi Oscar.

Attraverso arrangiamenti studiati per ensemble cameristico, il concerto ricostruisce l’intensità emotiva e la forza evocativa delle colonne sonore morriconiane: pagine celeberrime e momenti meno noti si alternano per offrire al pubblico un’esperienza sonora densa e coinvolgente, capace di restituire tanto il respiro epico quanto la sottigliezza poetica delle partiture originali.

Ad eseguire le opere saranno i musicisti della NovaPolis Ensemble, formazione cameristica dalla solida sensibilità interpretativa, specializzata nell’adattamento e nell’esecuzione del repertorio strumentale e da film. Al lauto Marco Covino, oboe Giovanni Borriellom clarinetto Giuseppe D’Antuono, corno Michelangelo De Luca, fagotto Marco Alfano, Soprano e Voce recitante Nunzia Infante.