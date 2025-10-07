Napoli, Muscarà: "Scavare parcheggi sotto il Vomero è una follia" "Ancora una volta il governatore De Luca promette miracoli allo stadio Collana"

«Ancora una volta il governatore De Luca promette miracoli allo stadio Collana. Peccato che di miracoli, in tutti questi anni, ne abbiamo visti pochi e nessuno ha mai davvero restituito lo stadio ai cittadini».

Così la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà interviene con forza sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente De Luca in occasione della scadenza della gara per i nuovi lavori da 70 milioni di euro allo stadio del Vomero. «Il Collana — ricorda Muscarà — è stato il giocattolino del governatore per anni, prima con la fallimentare concessione a Giano, da cui la Regione non ha tratto alcun vantaggio reale, poi con la gestione confusa dei fondi dell’Universiade, che pure avrebbero dovuto rilanciarlo. Oggi ci raccontano di nuove tribune, impianti e perfino di un parcheggio interrato, come se fosse questa la priorità di un quartiere già saturo di traffico».



La consigliera punta il dito contro la logica dei parcheggi sotterranei, definendola «una visione vecchia e stantia della mobilità urbana»: «A 50 metri dal Collana esiste già un parcheggio interrato per residenti e a dieci metri c’è la metropolitana. Continuare a scavare sotto la città per favorire l’uso dell’auto privata è una follia che va contro ogni principio di sostenibilità e buon senso. Quella zona del Vomero è fatta di piccole stradine, nate per le carrozze, non per ospitare un flusso continuo di veicoli in entrata e in uscita. Così si condanna il quartiere a un traffico permanente e a un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria». Muscarà conclude sottolineando l’urgenza di una visione più moderna e coerente con le esigenze ambientali e urbane della città:

«Napoli ha bisogno di spazi sportivi aperti, accessibili e integrati nel tessuto cittadino, non di nuovi cantieri per parcheggi interrati. Si potenzino i trasporti pubblici, si migliorino i collegamenti, si rendano fruibili gli impianti già esistenti: solo così si restituisce davvero il Collana ai cittadini e non all’ennesima propaganda elettorale».