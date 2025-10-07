Emergency Napoli: al via lo sportello info infanzia a Ponticelli Nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni

Al via da oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli il nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni. Lo sportello Info-infanzia è nato con lo scopo di orientare famiglie con bambini, genitori e nonni tra servizi e opportunità del territorio. L'iniziativa, curata da EMERGENCY - associazione presente nel quartiere da circa dieci anni con il suo l’ambulatorio che garantisce assistenza sanitaria gratuita e orientamento sociosanitario - è parte di E.N.E.R.G.Y., progetto finanziato da The Human Safety Net, Fondazione di Generali, e realizzato da Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS insieme a istituto comprensivo 83° Porchiano Bordiga, Remida Napoli e Aporema onlus.

Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle ore 9 alle 12 fino a giugno 2026 ed è ospitato all’interno del plesso dell’infanzia “don Milani" dell’istituto comprensivo, in via Botteghelle 512 a Ponticelli. È stato progettato come uno spazio in cui è possibile trovare ascolto, informazioni e un aiuto concreto per conoscere e accedere più facilmente a servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi messi a disposizione da enti pubblici, privati e associazioni e sulle altre opportunità a favore di grandi e piccini attivi nella zona orientale.

Lo sportello Info-infanzia di E.N.E.R.G.Y. nasce in collaborazione con EMERGENCY, con il supporto della scuola e di Remida Napoli. Potranno rivolgersi allo sportello tutte le persone che cercano informazioni sui servizi disponibili nel territorio per problemi di salute o che necessitano supporto per ottenere sussidi e agevolazioni, assistenza amministrativa a documenti e burocrazia. Inoltre, lo sportello darà informazioni anche su attività gratuite di gioco, sport e creatività rivolte ai bambini.

L'iniziativa è parte delle opportunità educative per giovanissimi e famiglie di Napoli attivate con E.N.E.R.G.Y - Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, progetto di respiro nazionale che intende rafforzare i diritti all’educazione. Fino a dicembre 2026 E.N.E.R.G.Y. mette in campo laboratori, percorsi e altre occasioni per giovanissimi da zero a sei anni e per le loro famiglie. L'obiettivo è promuovere il benessere della comunità grazie all'impegno di insegnanti, educatori, esperti di linguaggi espressivi e al coinvolgimento delle realtà del territorio.

Per contattare lo sportello Info-infanzia è possibile chiamare al 366 76 52 336. Inoltre, per conoscere le attività e altre informazioni sul più ampio progetto E.N.E.R.G.Y. è possibile chiamare o mandare whatsapp al 379 18 30 891 oppure visitare i social delle realtà promotrici.