Napoli investe sul sociale: via all'assunzione di psicologi, assistenti e Investimento da 13 milioni di euro

Grazie a un investimento di circa 13 milioni di euro in due anni con la proroga di un altro anno, provenienti dal Fondo Povertà e Povertà estrema, il Comune di Napoli con una delibera a firma del Welfare, potenzia in maniera significativa i servizi sociali cittadini.

Saranno infatti assunti, con contratto a tempo determinato di tre anni, tramite un bando di evidenza pubblica che sarà a breve pubblicato dal Comune di Napoli: 36 psicologi, 25 educatori professionali, 51 assistenti sociali, 15 funzionari amministrativi e 12 istruttori amministrativi. Una scelta che consentirà alle Municipalità e alla Direzione Welfare di disporre di équipe multidisciplinari, capaci di affrontare i bisogni dei cittadini da diverse prospettive: sociale, educativa e psicologica.

“L'assunzione di ulteriori unità di personale specializzato è un investimento significativo per il miglioramento dei servizi pubblici. L'incremento dedicato ai servizi sociali ci consentirà di affrontare con competenza e prontezza i bisogni delle persone. La crescita del nostro territorio passa anche attraverso il modo in cui riusciamo a tutelare le situazioni di fragilità. Valorizzando le competenze del personale addetto, continueremo a costruendo una Napoli sempre più a misura delle persone”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

«Sono molto felice – ha dichiarato l’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese – si tratta di un grande investimento per Napoli e per il suo welfare. Una grande rivoluzione, che si aggiunge a tante altre azioni, come la cartella elettronica o la nuova Pua (porta di accesso unica) e tante altre ,costruite in questi quattro anni per rendere la nostra città più accessibile, accogliente e capace di dare risposte concrete alle persone più fragili. Le équipe multidisciplinari garantiranno interventi più completi e rispettosi delle persone».

L’assessore ha inoltre voluto ringraziare «la dirigente e capo area Gerarda Vaccaro e tutta l’Area Welfare il funzionario Concetta Maione, che hanno lavorato intensamente per raggiungere questo traguardo, con un ringraziamento speciale al Direttore Generale del Comune di Napoli Pasquale Granata per aver sostenuto e reso possibile questo importante investimento.

