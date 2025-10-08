Sfrattati ex Motel Agip, aumentati i contributi alle famiglie dopo le proteste Sostegno una tantum da 6 a 10mila euro a seconda dei componenti

La giunta comunale ha approvato, con una delibera, l’incremento del contributo economico una tantum a favore dei nuclei familiari destinatari del provvedimento di sgombero dell’immobile comunale ex Motel Agip di Scampia.

L’intervento nasce dalla necessità di garantire un sostegno concreto alle famiglie in condizione di estrema fragilità sociale ed economica, impossibilitate ad accedere autonomamente a soluzioni abitative alternative. Per fronteggiare le reali esigenze dei beneficiari, la giunta ha deliberato il raddoppio degli importi previsti per ciascuna fascia contributiva, in particolare:

€ 6.000,00 per nuclei da 1-2 componenti

€ 8.000,00 per nuclei da 3 componenti

€ 10.000,00 per nuclei da 4 o più componenti

Il provvedimento riguarda 27 nuclei familiari, censiti dal Servizio Polizia Locale Unità Operativa Tutela del Patrimonio, che risultano ancora residenti nella struttura al momento dello sgombero. La copertura finanziaria dell’incremento sarà garantita da un prelievo dal fondo di riserva pari a 21mila che si aggiunge allo stanziamento già previsto di 161mila euro - fanno sapere da Palazzo San Giacomo -. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica dei requisiti di accesso, tra cui l’assenza di titolarità di diritti reali su immobili e di precedenti assegnazioni per le stesse finalità. L’amministrazione comunale, consapevole della complessità della situazione, accompagnerà il contributo economico con percorsi di presa in carico sociale, attivati dal Servizio Sociale della Municipalità 7, a sostegno di minori, anziani, disabili e persone in condizione di vulnerabilità".